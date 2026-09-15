Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tên Thường, quê ở Quảng Nam

Ngày 15/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm tại thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tìm thấy hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin nhân chứng.

Theo thông tin từ nhân chứng, liệt sĩ được cho là có tên Thường, quê Quảng Nam (trước sáp nhập), hy sinh vào dịp Tết Nguyên đán năm 1945. Thông tin này được sử dụng làm cơ sở để lực lượng chức năng định hướng khu vực tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện địa hình phức tạp, nước ngập sâu và thời tiết khắc nghiệt. Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tổ chức đào tìm theo nguồn tin được cung cấp và phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt sau khi tìm thấy.

Sau khi nhận báo cáo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nghiên cứu các nguồn thông tin, rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.