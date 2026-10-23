Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại rẫy cà phê ở Lào

Ngày 23/10, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ ở khu vực rẫy cà phê của ông Phang Ma Ni, tỉnh Sê Kông, Lào.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ do ông Phang Ma Ni (54 tuổi), người dân bản Mườn Kang, cung cấp.

Ông Ma Ni cho biết, trước đây ông từng nghe cha kể lại rằng, trong thời gian chiến tranh, một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh và được chôn cất tại khu vực rẫy cà phê của gia đình.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội 192 đang thực hiện nhiệm vụ tại Lào đã tổ chức khảo sát, đào tìm tại khu vực được người dân chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, các chiến sĩ phát hiện và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ.

Di vật có in chữ "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam" được tìm thấy ở khu vực chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt gồm một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1–4 cm cùng các mảnh xương vỡ vụn, đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc trong tấm tăng ni-lông màu xanh.

Các di vật tìm thấy tại hiện trường gồm mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 0,6 m và một bìa sổ tay bằng nhựa.

Đáng chú ý, trên bìa sổ tay có hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”. Đây là một trong những di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Đội 192 đã đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo quy định.

Sau khi cất bốc, Đội 192 đã đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo quy định. Đến nay, danh tính liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Hiện Đội 192 tiếp tục phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương của nước bạn Lào triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn.

Mỗi thông tin do người dân cung cấp đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng địa bàn tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về quê hương.