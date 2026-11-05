Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm 8.000 La Cua

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 kiên trì đào sâu hơn 2m dưới lòng đất, cẩn trọng tìm kiếm từng dấu tích còn sót lại của các liệt sĩ.

Hài cốt được phát hiện trong tình trạng bọc bằng tấm bạt cao su, phần xương đã gần phân huỷ. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến hành các bước cất bốc, vệ sinh, bảo quản và lấy mẫu giám định ADN theo đúng quy trình, bảo đảm sự cẩn trọng, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng cất bốc, vệ sinh hài cốt liệt sĩ với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu giám định ADN, đồng thời tiến hành thực hiện quy trình bảo quản hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, phục vụ công tác xác định danh tính.

Theo thông tin xác minh, Nghĩa trang tạm 8.000 La Cua có diện tích khoảng 4.000 m², với gần 200 phần mộ. Khoảng năm 1980, khu vực này từng được tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, số hài cốt tìm thấy khi đó ít hơn nhiều so với số lượng phần mộ ban đầu. Đến nay, một phần diện tích nghĩa trang đã được xây dựng trụ sở cơ quan, phần còn lại có nơi bị sạt lở xuống sông. Qua thông tin từ nhân chứng kết hợp với khảo sát thực tế, lực lượng chức năng nhận định khu vực này vẫn còn khả năng có hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 17 được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cất bốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 thành kính dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ vừa được tìm thấy và quy tập.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính hôm nay tiếp tục bền bỉ vượt qua khó khăn, tận tâm chăm lo từng phần hài cốt, quyết tâm đưa những người con đã hy sinh trở về với đất mẹ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm ấm lòng thân nhân các gia đình liệt sĩ và tô thắm truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trước đó, trong các ngày 28,29/10 và 3/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng, thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau./.