Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở Lào cùng tấm bia ghi 'HS 8.10.1979'

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Phôm Hôm và bản Huội Xài, xã Phôn Xay Xạ Vàng, tỉnh Bolykhămxay, Lào. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ hai được đơn vị tìm thấy trong đợt quy tập mùa khô 2026-2027.

Tấm bia bằng bê tông có ghi “HS 8.10.1979” được lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Lào. Ảnh: Trần Sơn.

Trước đó, đội nhận được thông tin về 16 ngôi mộ bộ đội Việt Nam hy sinh vào tháng 10/1979, thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678. Thông tin này được đối chiếu với lời kể của các nhân chứng và người dân địa phương để xác định vị trí tìm kiếm.

Ngày 5/10, từ chỉ dẫn của ông Na Khăm Láy (66 tuổi), người dân bản Phôn Hôm, lực lượng quy tập tiến hành khai quật và phát hiện hài cốt cùng tấm bia bê tông bị vỡ, khắc dòng chữ “HS 8.10.1979”. Do bia hư hỏng, đơn vị chưa thể xác định con số ghi trên bia là ngày 28 hay ngày 18.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy vỏ đạn, mảnh tăng, cúc áo bộ đội và đất đen. Qua xác minh, hài cốt được xác định thuộc bộ đội Việt Nam hy sinh vào tháng 10/1979, sau đó được đưa về nhà thờ tại thị xã Pạc Xan, Lào để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, đội quy tập cũng tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại bản Chom Thong, tỉnh Bolykhămxay, cùng nhiều di vật, trong đó có lọ nhựa khắc ký hiệu “T62-07”.