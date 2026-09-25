Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở hang núi đá, hé lộ manh mối từ lọ nhựa khắc ký hiệu

Ngày 25/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), cùng nhiều di vật, trong đó có một lọ nhựa khắc ký hiệu “T62-07”.

Trước đó, từ thông tin do một người dân tại Lào cung cấp, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát, xác minh tại khu vực núi Viêng Bản, thuộc xã Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Hang đá, khu vực nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Khu vực tìm kiếm có địa hình núi cao, dốc, nhiều hang đá hiểm trở, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 11/9, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mới tiếp cận được vị trí nghi có hài cốt và tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ đào tìm, khoảng 14h50 cùng ngày, tại khu vực cửa hang đá núi Viêng Bản, lực lượng quy tập phát hiện một hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong đất.

Tại hiện trường, nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt như cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, một đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân.

Đáng chú ý, lực lượng quy tập phát hiện một lọ nhựa có khắc rõ ký hiệu “T62-07”. Di vật này được thu giữ, bảo quản để phục vụ công tác tra cứu, xác minh thông tin về liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia tìm hài cốt liệt sĩ tại hang núi đá.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt như cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng.

Lực lượng quy tập phát hiện một lọ nhựa có khắc rõ ký hiệu “T62-07”.

Di vật đồng xu được quy tập.

Sau khi phát hiện, Đội Quy tập tiến hành thu gom, làm sạch hài cốt và di vật theo quy định. Đơn vị cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước khi đưa hài cốt về lưu giữ, thờ tự tại Ban CHQS huyện Viêng Thoong.

Hiện Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Viêng Bản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tra cứu hồ sơ, xác minh ký hiệu “T62-07”, phục vụ việc làm rõ danh tính liệt sĩ.

Đây là hài cốt liệt sĩ đầu tiên được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại Lào.