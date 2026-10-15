Trước đó, ngày 5/10, sau khi tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm tại rẫy điều của gia đình ông Siu Pích (SN 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ.

Các di cốt được tìm thấy gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều mảnh xương vụn đang trong quá trình phân hủy. Bên cạnh hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện một mảnh tăng cùng tấm bia nhôm được khắc bằng tay, đã hoen gỉ theo thời gian.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì cùng tấm bia nhôm ghi ngày hy sinh.

Sau khi vệ sinh và xử lý các di vật, cơ quan chuyên môn bước đầu xác định nội dung trên tấm bia gồm 3 dòng: “LIỆT SỸ”, “NGUYỄN THANH TRÌ” và “HY SINH 18/5/70”.

Thông tin trên là cơ sở ban đầu để xác minh danh tính liệt sĩ. Tuy nhiên, việc xác định đầy đủ thông tin cá nhân, quê quán và thân nhân cần tiếp tục được thực hiện theo quy trình chuyên môn.

Các di cốt được tìm thấy gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều mảnh xương vụn đang trong quá trình phân hủy.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai kêu gọi các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và người dân từng biết hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì hỗ trợ cung cấp thông tin, góp phần xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân.

Thông tin gửi về Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai ở số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam. Số điện thoại: 0963.797.224 (thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (trung tá Nguyễn Trung Tín).