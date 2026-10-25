Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng đưa hài cốt liệt sĩ Lê Tước về với gia đình.

Ngày 25/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ Lê Tước về với gia đình tại tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1927, quê tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông rời Hà Nội lên vùng Việt Bắc, tham gia công tác liên lạc của Báo Cứu Quốc.

Tháng 12/1947, tại khu vực Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên), trong một lần ra suối lấy nước, ông Tước cùng một người tên Phúc Mo bị quân Pháp bắt giữ. Dù bị đánh đập, tra khảo dã man, cả hai vẫn kiên quyết không khai báo và sau đó bị sát hại.

Người thân xúc động đón hài cốt liệt sĩ Lê Tước trở về sau 79 năm xa cách.

Sau nhiều năm tìm kiếm, ngày 24/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh, lực lượng dân quân địa phương cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi keo thuộc thôn Thạch Ngõa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt được chôn cất và tiến hành xác minh, xác định là hài cốt liệt sĩ Lê Tước.

Đúng 10h45 ngày 25/10/2026, hài cốt liệt sĩ được đưa về với gia đình. Sau 79 năm xa cách, giây phút đón người thân trở về đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người có mặt. Những giọt nước mắt tiếc thương, niềm xúc động và lòng biết ơn là sự tri ân sâu sắc đối với người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ Lê Tước được đặt trang trọng, bên cạnh phác thảo hình ảnh và tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của ông.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu liệt sĩ Lê Tước được tổ chức ngày 26/10, sau đó hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời góp phần xoa dịu nỗi mong mỏi của thân nhân, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.