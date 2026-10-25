Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu Quốc

Ngày 25/10, UBND xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy mộ liệt sĩ Lê Tước tại khu vực thôn Thạch Ngõa.

Liệt sĩ Lê Tước (sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, Hà Nội), là nhân viên Báo Cứu Quốc.

Theo hồ sơ, liệt sĩ hi sinh vào tháng 12/1947 do bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, từ ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Tước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Khu vực tìm kiếm nằm trên đồi trồng cây mỡ của người dân ở thôn Thạch Ngõa. Lực lượng chức năng lập sơ đồ vị trí tìm kiếm, tổ chức dò tìm, kiểm tra và xử lý vật liệu nổ. Sau khi đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Sau gần 3 ngày tổ chức đào tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, hiện trường được bảo vệ để phục vụ công tác thu thập thông tin, xác minh danh tính và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ Lê Tước sẽ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên

Dự kiến, lễ truy điệu liệt sĩ được tổ chức ngày 26/10, sau đó an táng tại Nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.

Theo UBND xã Thượng Minh, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, chiều ngày 24/10, phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) và gia đình đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện (sinh năm 1953 tại xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nay là phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện nhập ngũ tháng 9/1971; hy sinh ngày 3/11/1972 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chính quyền địa phương, nhân dân và gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Sau hơn nửa thế kỷ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.