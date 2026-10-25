Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, người từng công tác tại Báo Cứu quốc

Theo thông tin từ xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên ngày 24/10, tại thôn Thạch Ngõa lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Tước, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước đó, ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh và lực lượng dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Tước tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ có đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các hội, đoàn thể, người dân xã Thượng Minh và thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Tước.

Ngày 24/10, hài cốt liệt sĩ Lê Tước, người hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đã được tìm thấy, quy tập tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên - (ảnh Duy Đức).

Liệt sĩ Lê Tước (SN 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình), nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi hy sinh, đồng chí là nhân viên Báo Cứu quốc. Theo hồ sơ, liệt sĩ hy sinh vào tháng 12/1947 do bị thực dân Pháp bắt và sát hại tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên).

Quá trình tìm kiếm được triển khai theo kế hoạch. Lực lượng chức năng tiến hành xác định, lập sơ đồ vị trí tìm kiếm; tổ chức dò tìm, kiểm tra và xử lý vật liệu nổ nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, sau đó trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Minh và lực lượng dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Tước - (ảnh xã Thượng Minh).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Hoạt động này đồng thời khẳng định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong việc tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua công tác tìm kiếm, quy tập, các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Dự kiến, lễ truy điệu liệt sĩ được tổ chức ngày 26/10, sau đó an táng tại Nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.