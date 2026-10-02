Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật từ manh mối 50 năm trước

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai cho biết: Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành của xã này.

Trước đó, theo thông tin từ ông Trần Văn Thọ (sinh năm 1954, thôn Bình Thành) cung cấp, năm 1976, trong lúc đào mương dẫn nước trong vườn, ông phát hiện một số đoạn xương cùng di vật, nghi là hài cốt liệt sĩ nên đã lấp lại. Ngày 1/10/2026, khi thấy Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã cung cấp thông tin về vị trí nói trên.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Ảnh: N.H.

Tiếp nhận nguồn tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ.

Ngoài hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như một đôi bông tai bằng vàng, chiếc dép cao su, lọ thuốc insulin, gương hình tròn cùng một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi thờ cúng, chờ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Ảnh: N.H.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, thu thập thêm thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐV

Ngày 1/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trước đó. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.