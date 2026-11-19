Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết các tổ công tác thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện 3 hài cốt tại hai xã Quế Phước và Trà My.

Tại thôn Thạch Bích (xã Quế Phước), Tổ công tác số 4 phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng 2 tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên và đơn vị.

Hài cốt thứ nhất còn một số đoạn xương tay, chân, xương sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia được tìm thấy có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”.

Lực lượng chức năng khoanh vùng, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: Quang Cường

Hài cốt thứ hai còn một số đoạn xương tay, chân, xương sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” cùng thông tin “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”.

Tại hai vị trí khai quật, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số mảnh bom, đạn AK và nút áo.

Những thông tin khắc trên hai tấm bia là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính liệt sĩ.

Hai tấm bia xi măng có khắc tên, đơn vị được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: Quang Cường

Cùng ngày, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại thôn Trà Dương (xã Trà My). Hài cốt đã phân hủy nặng, các mảnh xương vỡ vụn. Di vật tìm thấy gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Nhiều di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ cùng các tài liệu liên quan.

Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh.