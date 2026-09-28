Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cạnh suối trong rừng cộng đồng ở Huế

Đội 192 tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại rừng cộng đồng thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP Huế.

Trước đó, người dân địa phương phát hiện dấu hiệu phần mộ trong lúc đi làm rừng nên báo chính quyền và Đội 192. Qua xác minh, phần mộ nằm cạnh suối T7, thuộc khu vực rừng cộng đồng thôn Hương Sơn.Lực lượng tìm kiếm xác định hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 70cm. Tại hiện trường còn 2 đoạn xương cẳng chân, mỗi đoạn dài khoảng 12-15cm, rộng 1,5-2cm; các phần xương khác đã phân hủy, hóa thổ. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện một tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.Sau khi cất bốc, hài cốt được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói. Đội 192 sẽ lấy mẫu giám định ADN, đồng thời hoàn tất các thủ tục để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nam Đông nằm trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP Huế, thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.Cơ quan quân sự địa phương tiếp tục phối hợp chính quyền và người dân rà soát, thu thập thông tin về các trường hợp nghi là mộ liệt sĩ, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính.