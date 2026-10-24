Tìm thấy cụ ông 75 tuổi đi lạc từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh

Ngày 24/10, theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an và Trạm Y tế xã Cẩm Lạc đã nhận được thư cảm ơn của ông Hoàng Công Thành (SN 1985, quê xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, ngày 23/10, ông Hoàng Công Thành (SN 1985, quê xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) cùng gia đình lo lắng tìm kiếm cha là ông Hoàng Công Ngưu (SN 1951) sau khi ông rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Ông Hoàng Công Ngưu được chăm sóc y tế. Ảnh: CA.

Đến 15h cùng ngày, Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương xác minh, kết nối thông tin và thông báo cho gia đình biết ông Ngưu đã được tìm thấy. Thời điểm này, ông đang được người dân, lực lượng Công an xã và Trạm Y tế xã Cẩm Lạc hỗ trợ chăm sóc, xử lý các vết thương.

Xúc động trước sự tận tình giúp đỡ của lực lượng chức năng và cán bộ y tế, ông Hoàng Công Thành đã viết thư cảm ơn Công an xã Cẩm Lạc cùng các nhân viên y tế.

Việc làm thiết thực này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác hỗ trợ người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.