Hãng tin AFP ngày 23/11 đưa tin, cụ ông Ferreira dos Santos, 74 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau 11 ngày mất tích trong rừng mưa Amazon, Brazil.

Theo truyền thông địa phương, ông Santos từng làm nghề khai thác khoáng sản thủ công trước khi nghỉ việc.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội của một nhóm kiểm lâm và thành viên đội cứu hộ, ông được tìm thấy ngày 20/11, cách địa điểm mất tích khoảng 10 km.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cụ ông ngồi giữa rừng, chỉ mặc đồ lót và có biểu hiện mất phương hướng. Một video do trang tin g1 đăng tải ghi lại cảnh nhiều người dùng cáng tự chế đưa ông ra khỏi rừng.

Rừng Amazon. (Ảnh: Reuters).

11 ngày sinh tồn giữa rừng Amazon

Trong thời gian mất tích, ông Santos đã sống sót nhờ ăn trái cây hoang dã và tự tạo chỗ ngủ bằng lá cây, theo lực lượng cứu hộ và truyền thông địa phương.

Nhờ vốn hiểu biết về rừng nhiệt đới, ông tìm được quả từ cây buriti, một loài cọ phổ biến ở Amazon, để duy trì sự sống.

Nhân viên kiểm lâm Nerivan da Silva nói với trang tin g1 rằng lực lượng tìm kiếm còn phát hiện những chiếc giường được ông Santos tự làm từ lá cọ acai cùng nhiều dấu chân cho thấy ông đã di chuyển vòng quanh khu vực rừng.

Được tìm thấy khi gia đình chuẩn bị dừng tìm kiếm

Trong những ngày ông Santos mất tích, gia đình liên tục lo lắng và kêu gọi lực lượng cứu hộ không từ bỏ việc tìm kiếm.

Đáng chú ý, vào ngày thứ 9 kể từ khi ông mất tích, cháu gái ông là Sara Montes đã đăng video lên Instagram, khẩn thiết đề nghị lực lượng cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm ông. Cô cũng cho biết gia đình dự định tạm dừng cuộc tìm kiếm vào ngày 22/11.

May mắn, ông Santos được tìm thấy vào ngày 20/11, trước thời điểm gia đình dự định dừng tìm kiếm.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực rừng nhiệt đới có thảm thực vật dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế, có nơi chỉ quan sát được vài mét.

Tính đến sáng 22/11, ông Ferreira dos Santos vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.