Tìm thấy cụ bà 94 tuổi sau gần 2 ngày đi lạc tại Bản Lầu

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 18/10, cụ Sơn rời nhà nhưng không trở về. Do cụ tuổi cao, có biểu hiện đãng trí, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Bản Lầu đã phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 45 phút ngày 20/10, lực lượng chức năng tìm thấy cụ tại khu vực đồi chè thuộc thôn Cốc Chứ, cách vị trí cụ được nhìn thấy lần cuối khoảng 1.500 m. Trong thời gian đi lạc, cụ ở trên đồi chè và không ăn uống gì.

Công an xã Bản Lầu đưa cụ Sơn về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Qua vụ việc, Công an xã Bản Lầu khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi, nhất là người có biểu hiện suy giảm trí nhớ, đãng trí, cần quan tâm chăm sóc, thường xuyên theo dõi, hạn chế để người thân tự ra ngoài mà không có người đi cùng. Gia đình nên ghi thông tin liên lạc vào vật dụng cá nhân hoặc trang phục của người cao tuổi để thuận tiện xác minh, hỗ trợ khi cần thiết.

Khi phát hiện người thân đi khỏi nhà bất thường, không trở về hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an và chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm kịp thời.

Công an xã Bản Lầu đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, hỗ trợ người đi lạc, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân trên địa bàn.