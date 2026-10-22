Tìm thấy cụ bà 79 tuổi mất tích nhiều ngày trong rừng ở Tuyên Quang

Theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 20/10, Công an xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc bà B.T.C. (sinh năm 1947, trú tại thôn Bản Thác, xã Yên Hoa) rời khỏi nhà từ ngày 18/10 nhưng chưa trở về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Hoa khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Công an xã thông báo đến công an các xã lân cận trên địa bàn tỉnh để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Bà C. được tìm thấy. Ảnh: CA.

Đến khoảng 15h45 ngày 21/10, lực lượng chức năng phát hiện bà B.T.C. tại khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác trong tình trạng mệt mỏi. Các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và đưa bà trở về nhà an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Việc tìm kiếm và đưa cụ bà trở về an toàn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Công an xã Yên Hoa cùng các lực lượng phối hợp và người dân địa phương, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nguy cơ đi lạc. Khi phát hiện người thân mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.