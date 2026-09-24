Tìm thấy chiếc trực thăng bị rơi, nam ca sĩ và 4 người khác thiệt mạng

Năm người, trong đó có ca sĩ người Brazil Rick Sollo của nhóm nhạc sertanejo Rick & Renner, đã được tìm thấy thiệt mạng hôm 22/9 sau khi chiếc trực thăng của họ gặp nạn ở vùng núi thuộc bang Santa Catarina, miền nam Brazil, theo thông báo của sở cứu hỏa, hãng tin Xinhua đưa tin.

Chiếc trực thăng mất tích hôm 21/9 sau khi cất cánh từ Porto Belo trên bờ biển phía bắc của bang, hướng đến Sao Joaquim, nơi dự báo có thời tiết xấu.

Chiếc trực thăng mất tích được tìm thấy. Ảnh chụp màn hình video từ X

Xác máy bay được tìm thấy hôm 22/9 trong một cuộc tìm kiếm có sự tham gia của khoảng 40 lính cứu hỏa, hơn 10 xe cộ và máy bay không người lái, 2 chó nghiệp vụ và 1 máy bay trong điều kiện sương mù dày đặc.

Đoạn clip được ghi lại từ một máy bay cho thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm chiếc Bell 430 giữa thảm thực vật dày đặc và thung lũng sâu ở Santa Catarina, Brazil.

Theo Newsflare, một báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết: "Một chiếc Bell 430 đã rơi gần Vacas Gordas, Urubici, Santa Catarina.

Xác máy bay trực thăng bị phá hủy đã được tìm thấy vào 12h30 ngày 22/9 và thật đáng buồn là không có người sống sót nào được báo cáo. Trên máy bay có ca sĩ Rick của nhóm nhạc Rick & Renner và 4 người khác".

Ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất Rick được biết đến nhiều nhất với tư cách là thành viên của nhóm nhạc đồng quê Rick & Renner.

Bộ đôi này đã biểu diễn trung bình 150 buổi hòa nhạc mỗi năm, phục vụ khoảng 225 triệu người trong suốt 25 năm.

Cặp đôi này đã thu âm CD đầu tiên vào năm 1991 và bán được hơn 10 triệu đĩa trong suốt sự nghiệp của mình.