Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 18/11, Công an xã Phụng Công tiếp nhận tin báo của anh H.V.H. (SN 1984, trú tại khu phố Việt Hưng 1, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) về việc con trai là cháu H.G.K. (SN 2015) chưa trở về nhà sau giờ tan học.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 17h cùng ngày, sau khi kết thúc buổi học tại Trường THCS Bát Tràng, cháu K. được nhà trường đưa về khu vực tòa nhà chung cư đang sinh sống.

Tuy nhiên, đến tối muộn, gia đình vẫn không thấy cháu trở về. Mặc dù đã nhờ bộ phận an ninh tòa nhà kiểm tra hệ thống camera và tổ chức tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả.

Lo lắng cho cháu H.G.K., gia đình đã liên hệ Công an xã Phụng Công để trình báo, nhờ phối hợp tìm kiếm.

Cán bộ Công an xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên) bàn giao cháu bé cho gia đình sau khi tìm thấy. (Ảnh: CAHY).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an nhanh chóng phối hợp với lực lượng an ninh tòa nhà và các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát những khu vực cháu bé có thể lui tới.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu K. đang chơi trò chơi điện tử tại một quán thuộc khu vực Thảo Nguyên.

Sau khi xác minh, Công an xã Phụng Công cùng lực lượng an ninh đã đưa cháu trở về và bàn giao an toàn cho gia đình.

Đón con trở về sau những giờ phút lo lắng, gia đình anh H. bày tỏ sự vui mừng, xúc động và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Phụng Công cùng lực lượng an ninh cơ sở.