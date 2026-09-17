Tìm thấy, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh

Những ngày qua, mặc dù do mưa lớn kéo dài, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn kiên trì bám địa bàn, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m nằm nguyên trong tăng - Ảnh: H.C

Tại khu vực rừng tràm của người dân, được trồng trên nền một nghĩa trang cũ, lực lượng tìm kiếm phát hiện các dấu hiệu đất sụt lún thành ô theo hàng, cùng hướng với vị trí đã phát hiện các hài cốt liệt sĩ trước đó.

Từ thông tin thu thập được và kết quả khảo sát thực địa, đội tiếp tục mở rộng khu vực đào tìm và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, cách khoảng 7m về phía Nam so với vị trí 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc ngày 3 và 4/9.

Qua kiểm tra hài cốt có một số răng bị vỡ thành nhiều mảnh - Ảnh: H.C

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m, trong tình trạng phân hủy nhiều, cơ bản hóa thành đất đen, nằm nguyên trong tăng. Qua kiểm tra hài cốt có một số răng bị vỡ thành nhiều mảnh. Di vật kèm theo, gồm: 12 cúc áo quần bộ đội, 1 tấm tăng dùng để bao gói hài cốt, 11 đinh đóng quan tài và 1 cuộn dây điện thông tin dài khoảng 15m.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: H.C

Ngay sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tổ chức bảo vệ, bảo quản hài cốt và di vật; đồng thời thực hiện chu đáo việc chăm sóc, hương khói theo phong tục và quy định, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.