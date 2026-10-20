Tìm thấy bé trai 3 tuổi trong bể nước sau hơn 14 giờ mất tích

Ngày 19/10, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La nhận tin báo của gia đình chị Cà Thị Khun, trú tại bản Chiềng Xôm, về việc con trai 3 tuổi mất tích từ khoảng 8h cùng ngày. Gia đình cùng người dân trong bản tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Bé trai 3 tuổi được tìm thấy sau 14 giờ﻿ mất tích. Ảnh: Công an xã Mường Hung.

Công an xã Mường Hung sau đó huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với gia đình, người dân rà soát khu vực quanh nơi cháu bé sinh sống. Các địa điểm được tập trung tìm kiếm gồm vườn cây, ao hồ, bể chứa nước và những nơi tiềm ẩn nguy hiểm.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé trong bể chứa nước tại một vườn nhãn, cách nhà khoảng 1km. Thời điểm được phát hiện, cháu bé mệt mỏi do đói và lạnh. Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm, chăm sóc ban đầu rồi bàn giao cho gia đình.

Công an xã Mường Hung bàn giao cháu nhỏ cho gia đình.

Sau sự việc, Công an xã Mường Hung khuyến cáo các gia đình tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt tại khu vực gần ao, hồ, sông, suối, giếng và bể chứa nước. Các hộ cần che chắn, khóa hoặc rào chắn những nơi nguy hiểm, không để trẻ nhỏ tự đi chơi một mình nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.