Tìm thấy bé trai 14 tuổi bị người lạ dụ dỗ rời nhà bằng lời hứa lương 20 triệu đồng

Ngày 3/11, Công an xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) thông tin, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy cháu L.V.T (SN 2011, trú tại bản Đán, xã Yên Sơn) bị người lạ dụ dỗ rời khỏi nhà để đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Lực lượng Công an bàn giao cháu L.V.T cho gia đình.

Trước đó, khoảng 1h ngày 31/10, Công an xã Yên Sơn tiếp nhận tin báo của gia đình việc cháu L.V.T tự ý rời khỏi nhà cùng người lạ từ tối 30/10. Do cháu có nhận thức hạn chế, gia đình lo lắng cháu bị lừa gạt nên đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Sơn khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai xác minh, truy tìm qua nhiều địa bàn từ Sơn La đến Hà Nội, qua Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đến 11h30 ngày 1/11, tổ công tác phát hiện cháu T. tại phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) và đưa cháu trở về an toàn.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé quen một người chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội Facebook. Người này dụ dỗ cháu xuống Hà Nội làm “việc nhẹ lương cao”, hứa trả lương từ 15–20 triệu đồng/tháng, không cần giấy tờ tùy thân hay bằng cấp.

Sau đó, đối tượng thuê taxi đến đón cháu T. và đưa đi qua nhiều tỉnh, thành phố.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, quan tâm đến con em, nhất là trẻ vị thành niên và người có nhận thức hạn chế; hướng dẫn các em nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm hấp dẫn từ người lạ trên mạng xã hội.