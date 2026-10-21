Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 21/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 620 m³ đất phục vụ công tác quy tập. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Từ ngày 15/10, đợt 2 tiếp tục được triển khai tại Khu B. Tính đến hết ngày 21/10, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ trong đợt này, trong đó có 17 bộ kèm di vật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 324 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 767 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Có 767 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.