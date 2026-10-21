Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, 324 trường hợp có di vật

Riêng trong ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp

Sau nhiều tháng kiên trì tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 324 bộ có di vật kèm theo, mở thêm những manh mối phục vụ quá trình xác minh danh tính.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 21/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.

Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để phục vụ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B, lực lượng chức năng đã quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 17 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, ở đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng đã lên tới 800. Trong đó, 767 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B. Đáng chú ý, có 324 bộ hài cốt kèm theo di vật.

Mỗi bộ di vật được tìm thấy là một dấu tích của quá khứ, có thể góp phần mở ra hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống. Đó có thể là manh mối quý giá để nối lại ký ức, giúp đồng đội, người thân và các gia đình liệt sĩ tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân đã xa cách hàng chục năm.

Cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp diễn. Giữa những lớp đất sâu, các lực lượng đang bền bỉ lần tìm từng dấu tích, với mong muốn đưa các anh trở về trong sự đón nhận, tưởng nhớ và biết ơn của đồng bào.