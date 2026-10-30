Tìm thấy 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm gần đảo Long Châu, Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Quảng Ninh, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực gần đảo Long Châu, thuộc vùng biển thành phố Hải Phòng. Tàu cá mang số hiệu HP 90880TS do ông Vũ Văn Thành làm thuyền trưởng đã bị tàu hàng AROSA (quốc tịch Liberia) đang hành trình từ Singapore về Hòn Gai đâm va khiến tàu cá bị chìm.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá HP 90880TS có 6 thuyền viên, gồm: Vũ Văn Thành (sinh năm 1979, thuyền trưởng, trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng); Vũ Đức Quang (sinh năm 1983, thủy thủ, trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng); Vũ Văn Quang (sinh năm 1983, thủy thủ, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng); Vũ Văn Quyền (sinh năm 1991, thủy thủ, trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1979, thủy thủ, trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Văn Hung (sinh năm 1972, thủy thủ, trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai Đội liên ngành trực cứu nạn, cứu hộ trên biển phối hợp với Hải đội 2 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng do Đại tá Nguyễn Tiến Vinh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy.

Các cơ quan chức năng đã huy động 74 người cùng 3 xuồng, 2 tàu và 1 tàu quân y tham gia cứu nạn. Lực lượng tham gia gồm 32 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (10 đồng chí quân sự, 12 đồng chí biên phòng, 10 đồng chí thuộc Đội liên ngành cứu hộ cứu nạn trên biển), 10 đồng chí Công an thành phố, 6 đồng chí y tế, 8 đồng chí kiểm ngư cùng 18 người dân phối hợp hỗ trợ.

Đến 13 giờ cùng ngày, các lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác cứu nạn và tìm thấy toàn bộ 6 thuyền viên; trong đó, 5 người được cứu sống (gồm 3 người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ), 1 người tử vong là anh Vũ Văn Hung.

Ngay khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa toàn bộ nạn nhân lên bờ, bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để tiếp tục chăm sóc, điều trị y tế và tiến hành các thủ tục pháp y theo quy định.