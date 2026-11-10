Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường

Khu vực tìm kiếm nằm trên diện tích đất sản xuất gần 7.000 m² của gia đình bà Vàng Thị Dung, tổ 39, phường Cam Đường.

Chị em bà Vàng Thị Dung, Vàng Thị Quy, dân tộc Tày ở phường Cam Đường cung cấp thông tin, ký ức quan trọng về những phần mộ liệt sĩ từng được chôn cất tại khu vực đồi C10.

Theo ký ức của người dân địa phương, trước đây, khu vực này từng là nơi bộ đội đóng quân, tập kết và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Dù diện tích ngô, lúa nương của gia đình đang vào thời kỳ trổ bông, kết hạt, vườn bưởi chuẩn bị bước vào vụ Tết Nguyên đán, bà Vàng Thị Dung (áo đỏ) sẵn sàng phá bỏ, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất của gia đình.

Đặc biệt, thông tin về những phần mộ liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực được xác minh từ nguồn tin cung cấp của chị em bà Vàng Thị Dung, bà Vàng Thị Quy (phường Cam Đường) và một số cựu chiến binh. Theo bà Vàng Thị Quy, trong những năm 1979 - 1980, khu vực này có nhiều chiến sĩ bộ đội được chôn cất. Sau đó, một số hài cốt đã được quy tập, nhưng vẫn còn nhiều phần mộ chưa được tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm tổ chức khảo sát, khai quật tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) triển khai công tác khai quật từ ngày 9 đến sáng 10/11, đã phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các hố khai quật trong hai ngày 9 - 10/11.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, khẳng định giá trị của việc kết nối thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm được triển khai thận trọng, tỉ mỉ từng công đoạn, bảo đảm giữ nguyên trạng các dấu tích liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát, tổ chức đào tìm tại các vị trí có thông tin, dấu hiệu nghi vấn còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10.

Quá trình tìm kiếm còn phát hiện nhiều đạn, lựu đạn còn sót lại, đòi hỏi lực lượng chức năng phải thận trọng trong quá trình đào tìm.

Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân để thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí các phần mộ còn lại.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy góp phần đưa các anh trở về bên gia đình, đồng đội và quê hương.

Với quyết tâm không để sót thông tin, không bỏ sót hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) sẽ kiên trì tìm kiếm đến khi hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang, trong vòng tay đồng đội và quê hương.