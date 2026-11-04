Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ nhờ thông tin từ 3 người dân Campuchia

Ngày 4-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thông tin, 6 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại các tỉnh Rattanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, Vương quốc Campuchia.

Video: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội K52 tại Campuchia

Tại tỉnh Rattanakiri, ông Sêu Soen (52 tuổi, ở làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav) cung cấp thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam tại suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ 4,5km về phía Đông.

Theo ông Sêu Soen, cha ông từng là du kích địa phương, tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam giai đoạn 1966-1969 và chôn cất một số bộ đội hy sinh do trúng bom tại khu vực này. Từ manh mối trên, Đội K52, thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, xác minh, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Tại tỉnh Stung Treng, ông Đeng Keo (67 tuổi, ở Phum Pha Băng, xã Thmo Keo) kể, khoảng năm 1971, trong một lần đi đánh cá và đặt bẫy thú rừng cùng ông In, người cùng làng nay đã mất, ông phát hiện những cọc gỗ được chôn thành hình chữ nhật để đánh dấu một vị trí.

Khu vực này cách bờ sông Sê Kông khoảng 400m về phía Đông Bắc, gần đường mòn cũ của bộ đội Việt Nam. Từ thông tin đó, lực lượng tìm kiếm xác minh, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang.

Dép cao su được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Tại tỉnh Preah Vihear, ông Chay Ly (67 tuổi, ở làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep) phát hiện 2 hố đất sụt cùng một số mảnh tăng màu xanh khi làm nương rẫy, gần nơi bộ đội Việt Nam từng đóng quân.

Biết Đội K52 sang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông chủ động báo tin. Qua xác minh, tìm kiếm, đơn vị quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Hài cốt, di vật các liệt sĩ đã phân hủy nhiều không còn nguyên vẹn

Theo Đội K52, cả 6 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Các di vật tìm thấy gồm dép cao su, tăng, võng, giày bộ đội, dây thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc penicillin, lược và một số vật dụng cá nhân. Đơn vị đã thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ xác minh, giám định ADN.

Các di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Từ ngày 1-1-2025 đến 31-10-2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.