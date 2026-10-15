Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, 1 phần mộ còn bia ghi tên

Ngày 15/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thành công 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, có 1 phần mộ còn bia ghi thông tin liệt sĩ Quang Thọ, sinh tháng 9/1954, quê Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979.

Thông tin được khắc trên bia mộ là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng tiến hành tra cứu, xác minh danh tính liệt sĩ và tìm kiếm, kết nối với thân nhân. Trường hợp liệt sĩ Quang Thọ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tiếp tục xác minh thông tin, đồng thời triển khai các bước thông báo đến gia đình theo quy định.

Tấm bia ghi rõ danh tính, quê quán liệt sĩ (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh)

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, bảo quản theo đúng quy định. Đội Quy tập cũng tiến hành hoàn thiện hồ sơ, lưu giữ các di vật tìm thấy cùng hài cốt nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính và chuẩn bị các thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về nước.

Như vậy, tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào trong mùa khô 2026-2027. Trong đó, 7 hài cốt được tìm thấy tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan và 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào vẫn gặp nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài, địa hình phức tạp và điều kiện thực địa không thuận lợi. Trong bối cảnh đó, những thông tin do người dân địa phương cung cấp, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào, có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí các phần mộ liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, khảo sát, cất bốc, bảo quản hài cốt cùng các di vật liên quan. Qua đó, góp phần đưa các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào trở về quê hương, đồng thời tiếp tục xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân để các anh sớm được trở về với gia đình và đồng đội.