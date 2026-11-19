Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá thuộc bản Pha Bò (trước đây là bản Pha Dạt), huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm có sự hỗ trợ trực tiếp của ông Nguyễn Huy Thân (70 tuổi, quê xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Ông Thân từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 48B, tham gia chiến đấu tại khu vực núi Pha Dạt trong giai đoạn 1972-1973. Khi nhận được thông tin về địa điểm đồng đội từng chiến đấu và hy sinh, ông đã tình nguyện sang Lào, phối hợp cùng lực lượng quy tập tìm kiếm hài cốt.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang núi Pha Dạt.

Trước đó, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin từ hai người dân Lào về địa điểm bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực núi thuộc bản Pha Dạt cũ.

Từ nguồn tin này, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng Lào gặp gỡ già làng, trưởng bản, Hội Cựu chiến binh và người dân địa phương để khảo sát, xác minh. Quá trình tìm kiếm được triển khai với sự hỗ trợ của các nhân chứng am hiểu địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như mảnh tăng, hộp đựng thực phẩm, cúc áo, đầu đạn, vỏ đạn… Đặc biệt, các hài cốt có nhiều mẫu phẩm, có khả năng phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, tính từ khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay, Lào.