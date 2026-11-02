Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Cùng với hài cốt, đội tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật gồm xẻng bộ binh, nồi, nắp nồi, vá ăn, võng, tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Sơn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Theo ông Nguyễn Thái Quá (Sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long, xã Quế Sơn), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn.

Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông Nguyễn Thái Quá nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện đội đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.