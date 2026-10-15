Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ, một phần mộ ghi tên 'Quang Thọ', sinh năm 1954

Sáng 15/10, Thượng tá Trần Văn Sơn, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy có một phần mộ còn bia ghi thông tin: “Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Thông tin trên bia mộ đang được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân liệt sĩ.

Phần bia khắc tên được tìm thấy dưới mộ liệt sĩ tại Lào. Ảnh: Bộ CHQS Hà Tĩnh

Ngoài ra, lực lượng quy tập còn tìm thấy nhiều di vật như cúc áo bộ đội, đai thắt lưng, lọ penicillin, đinh đóng bốn góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và một số vật dụng cá nhân khác.

Theo Thượng tá Trần Văn Sơn, sau khoảng 2 tuần triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại khu vực bản Phôn Hôm, đơn vị đã tìm thấy tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ.

Các phần mộ nằm gần nhau, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi cất bốc, hài cốt các liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói và bảo quản theo quy định.

“Trước đây, khu vực này ít dân cư, nhưng hiện nay người dân sinh sống đông hơn, nhiều hộ xây dựng nhà cửa nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm”, Thượng tá Sơn cho biết.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Lào. Ảnh: Bộ CHQS Hà Tĩnh

Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh ở Hà Tĩnh, Quảng Trị cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979 được an táng.

Trên cơ sở thông tin này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, khu vực bản Phôn Hôm được xác định là nơi bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu trong giai đoạn 1968-1972. Thông tin do các cựu chiến binh và người dân Lào cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định địa điểm, khoanh vùng tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Ảnh: Bộ CHQS Hà Tĩnh

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay, cấp ủy, chính quyền xã Phôn Xay Hạ Vàng, già làng, trưởng bản và người dân địa phương tổ chức dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ theo phong tục của nước bạn Lào.

Tính đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan.

Tìm thấy hài cốt của 2 chiến sĩ hy sinh khi dẫn đường cho bộ đội chủ lực tấn công Hòn Đồn Ngày 15/10, Đội K51 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắkcho biết vừa phối hợp quy tập 2 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính ở xã Tuy An Bắc. Hai liệt sĩ đó là Trương Tấn (nhập ngũ năm 1965) và Huỳnh Cho (nhập ngũ năm 1963), cùng trú xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, ông Nguyễn Văn Lai (SN 1957, trú xã Tuy An Bắc) cung cấp thông tin rằng cha của ông khi còn sống cho biết, rạng sáng 4/4/1966, trong trận đánh tại Hòn Đồn, hai ông Trương Tấn và Huỳnh Cho được giao nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội chủ lực tấn công và rút lui. Trong quá trình rút lui, do bị vướng mìn, ông Tấn hy sinh tại chỗ, còn ông Cho bị thương nặng rồi hy sinh sau đó. Đêm cùng ngày, cha của ông Lai cùng người dân chôn cất 2 liệt sĩ trong một đoạn hào giao thông. Sau giải phóng, cha của ông Lai có cắm mốc đánh dấu phần mộ 2 liệt sĩ. Từ lời kể về vị trí chôn cất của người dân, lực lượng chức năng đã xác minh và tổ chức khai quật phần mộ 2 liệt sĩ vào ngày 14/10. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo đúng quy định.

Thiện Lương