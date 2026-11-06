Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở nước bạn Lào

Ngày 6/11, thông tin từ Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước CHDCND Lào.

Cụ thể, trong 2 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm và quy tập, có một hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở bản Ku Tai, huyện Sa Mouay và một hài cốt liệt sĩ được quy tập ở bản Kha Nuon, huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc còn nhiều đoạn xương và răng; di vật gồm cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm, các mảnh vải dù. Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin.

Trước đó, vào gần cuối tháng 10, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào. Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc lên còn nhiều mảnh xương có kích thước từ 1 đến 4cm, nhiều xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy, 1 cái răng.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng nilon màu xanh, di vật gồm có các mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 60cm, một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Các di vật được tìm thấy.

Đến nay, trong mùa khô năm 2026 - 2027, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Trong đó địa bàn tỉnh Salavan cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Sekong cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ.

Hiện, hài cốt các liệt sĩ được Đội 192 đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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