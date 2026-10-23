Tìm thấy 4 ngư dân bị nạn trong vụ chìm tàu cá tại vùng biển Lâm Đồng

Hiện trường vụ chìm tàu cá và cũng là nơi tìm thấy 4 ngư dân mất tích vùng biển tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: NDCC)

Sáng 23/10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết 4 ngư dân của phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng bị nạn trong vụ chìm tàu cá xảy ra trước đó đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, 4 thuyền viên được tàu cá hành nghề hậu cần CT 00787 TS do ông Nguyễn Hải Đăng (thành phố Cần Thơ) cứu vớt tại vị trí tàu cá gặp nạn.

Sức khỏe các ngư dân gặp nạn đều ổn định. Dự kiến, các ngư dân sẽ được đưa vào cảng Trần Đề, thành phố Cần Thơ vào trưa 23/10. Hiện các đơn vị của phường Mũi Né đang khẩn trương liên hệ, tổ chức hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương sớm nhất.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/10, tàu cá BTh 80712 TS khi đang hành nghề câu tại vùng biển phía Đông Nam Mũi Né thì bị chìm. Vị trí tàu gặp nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông và cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Sự cố làm 4 thuyền viên trên tàu mất tích gồm: thuyền trưởng Nguyễn Văn Hai; máy trưởng Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi) và hai thuyền viên Bùi Minh Cảnh (25 tuổi), Lê Văn Lượm (36 tuổi). Cả 4 người đều trú tại phường Mũi Né.

Được biết, tàu cá BTh 80712 TS có công suất 56CV, dài 12,3m, do ông Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để xác minh, nắm tình hình, đồng thời thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố phối hợp tìm kiếm, cứu nạn./.