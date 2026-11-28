Ngày 28/11, Trung tá Nguyễn Trần Thanh Thông, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước (TP Cần Thơ), cho biết lực lượng chức năng đã kết thúc đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân trụ sở xã Phú An cũ.

Công tác khai quật được triển khai từ sáng 16/11, sau khi địa phương tiếp nhận thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại trụ sở xã Phú An cũ, xã Đông Phước, TP Cần Thơ. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, mưa thất thường, địa chất bên dưới có nhiều cát, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún. Lực lượng chức năng phải đào từng lối, xuống độ sâu 2,5-3m để tìm kiếm.

Ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật như bật lửa, dây thun thắt lưng, nút áo...

Ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước, cho biết trước khi khai quật, địa phương tiếp nhận nhiều thông tin từ người dân, cán bộ hưu trí và đảng viên về việc khu vực này từng là nghĩa trang, sau đó một phần hài cốt liệt sĩ đã được quy tập.

Sau 14 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ tại sân trụ sở xã Phú An cũ. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước.

Theo thông tin người dân cung cấp, đợt quy tập trước đây chủ yếu tập trung ở phía trong nghĩa trang. Một số vị trí gần cổng, giáp đường và ven sông được cho là vẫn còn hài cốt chưa được tìm thấy.

Khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ hiện xuống cấp nghiêm trọng, không còn hoạt động sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cùng các lực lượng liên quan đã hoàn thành việc tìm kiếm tại khu vực này.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước, đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Phước.