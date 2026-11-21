Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 21/11, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, hơn 630 m3 đất được xử lý, với sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Kết quả, thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập, trong đó có một bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.091 bộ, trong đó 383 bộ có di vật. Có 1.058 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Ở đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Trong đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 360 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 76 bộ có di vật đi kèm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cũng trong ngày 21/11, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM - xúc động chia sẻ trang sổ tay ghi lại quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi trang có một sơ đồ vẽ bằng bút bi xanh, ghi lại vị trí, tư thế của từng liệt sĩ khi được Đội K74 tìm thấy. Cụ thể, ngày 4/11, lực lượng tìm thấy 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên; ngày 5/11, thêm 17 bộ ở lớp thứ hai; ngày 6/11 phát hiện 24 bộ ở lớp thứ ba. Đến lớp thứ tư, các chiến sĩ tìm thấy 19 bộ hài cốt.

"Trong một hố chôn tập thể chỉ khoảng 12 m2, 99 liệt sĩ đã nằm chồng lên nhau thành bốn lớp", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ hy vọng việc ghi chép cụ thể từng vị trí, đánh số từng bộ hài cốt và lấy mẫu giám định ADN sẽ giúp xác định danh tính các liệt sĩ, qua đó đưa thông tin đến những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm.