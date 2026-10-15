Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ trong một cánh rừng ở Khánh Hòa

Thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa ngày 15/10 cho biết, 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để tổ chức truy điệu, an táng.

3 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trong khu rừng Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, từ một số nguồn tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm 3 hài cốt liệt sĩ ở khu rừng Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà.

Vượt qua những chặng đường rừng với địa hình dốc núi, vực sâu hiểm trở, các lực lượng đã tìm thấy, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ nêu trên, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đưa 3 hài cốt liệt sĩ từ xã Phước Hà về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. Ảnh: Bộ CHSQS tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 15/10, Trung tá Hoàng Phương Minh, Trưởng Ban chính sách, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ khi triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập 74 hài cốt liệt sĩ.