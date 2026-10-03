Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở xã Dân Hóa

Trong quá trình rà soát, xác minh thông tin trên địa bàn, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 1 tổ chức khảo sát tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, nơi có thông tin liên quan đến khả năng còn HCLS. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhiều lớp đất đá và hệ thống rễ cây tràm chằng chịt.

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ trong đội vẫn kiên trì bám địa bàn, tổ chức đào tìm theo từng khu vực, từng lớp đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách cẩn thận nhằm phát hiện hài cốt và các di vật liên quan.

Hài cốt được tìm kiếm và cất bốc ngày 1/10 - Ảnh: H.C

Qua quá trình tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc 3 HCLS, ở độ sâu 1,2-1,4m. Hài cốt thứ nhất được phát hiện, quy tập ngày 30/9. Phần hài cốt còn 27 răng; một đoạn xương cánh tay trái dài khoảng 17cm; một đoạn xương đùi trái dài khoảng 16cm; một đoạn xương đùi phải dài khoảng 22cm; một đoạn xương chày trái dài khoảng 10cm và nhiều phần xương khác đã mục, vỡ vụn. Các di vật phát hiện cùng hài cốt, gồm: 1 thắt lưng, 4 cúc áo quần bộ đội và 14 chiếc đinh đóng quan tài.

Ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập hài cốt thứ hai. Phần xương còn lại gồm một đoạn xương cánh tay trái dài khoảng 16cm; một đoạn xương cánh tay phải dài khoảng 18cm; một đoạn xương cẳng tay phải dài khoảng 12cm; một đoạn xương cẳng tay trái dài khoảng 10cm; một đoạn xương đùi trái dài khoảng 25cm; một đoạn xương đùi phải dài khoảng 27cm; một đoạn xương cẳng chân phải dài khoảng 16cm và một đoạn xương cẳng chân trái dài khoảng 13cm. Di vật đi kèm, gồm: 8 cúc áo quần bộ đội và 25 chiếc đinh đóng quan tài.

Qua mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị đã cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa - Ảnh: H.C

Cũng trong ngày 1/10, đơn vị phát hiện và quy tập hài cốt thứ ba. Hài cốt còn 1 răng hàm và một đoạn xương cánh tay dài khoảng 10cm, đã vỡ thành nhiều đoạn. Nhiều phần xương khác đã phân hủy, hòa lẫn trong lớp đất đen bên trong tấm tăng. Các di vật được phát hiện, gồm: 4 cúc áo quần bộ đội, 20 chiếc đinh đóng quan tài và 1 tấm tăng còn nguyên.

Do thời gian chôn cất kéo dài, các hài cốt đã bị phân hủy, nhiều phần xương không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những phần xương còn lại cùng các di vật được phát hiện là cơ sở quan trọng phục vụ công tác rà soát, xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính sẽ được thực hiện theo quy định và khi có đủ điều kiện.

Sau khi cất bốc, các HCLS cùng di vật liên quan được đơn vị đưa về nhà quàn để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập 3 HCLS tại bản Bãi Dinh là kết quả của quá trình rà soát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm kiên trì, thận trọng của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 1. Kết quả này góp phần thực hiện mục tiêu tỉnh Quảng Trị phấn đấu quy tập 430 HCLS trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.