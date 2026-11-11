Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở Lâm Đồng, di vật có gương vuông, ví da

Ngày 11/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng (Đội K75) cho biết đơn vị tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại xã Hàm Thuận Bắc.

Trên cơ sở các nguồn tin từ cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Hàm Thuận Bắc về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, Đội K75 phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá chuyên môn và đặc điểm địa hình trước khi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Sau một ngày tìm kiếm, đơn vị phát hiện, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ 2, thôn Hàm Phú; tổ 7, thôn Phú Hòa và thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thực địa. (Ảnh: NGỌC NGÀ)

Trong đó, một hài cốt cùng một số di vật được tìm thấy gồm đèn, dầu gió, gương vuông, ví da... Sau khi hoàn thành công tác khai quật, cả 3 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu, số hóa thông tin theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, tỉ mỉ.

Các bộ hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, xã Hồng Sơn.

Cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hàm Thuận Bắc.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng trực tiếp khảo sát hiện trường, yêu cầu các chiến sĩ, cán bộ chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, kỹ thuật trong tìm kiếm, quy tập; bảo quản chu đáo, trang trọng hài cốt và di vật tìm thấy.

Ông Tiếng yêu cầu đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử để thu thập, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào của các liệt sĩ.

Theo Trung tá Nguyễn Hải Minh, Chính trị viên Đội K75, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin từ cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các khu vực căn cứ cách mạng trước đây như: Hàm Liêm, Sông Lũy, Tân Minh, Hoài Đức...

Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai nhiệm vụ, Đội K75 tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.