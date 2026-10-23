Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng vừa quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.

Trước đó, ông Hồ Văn Vang (trú tại bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đã cung cấp thông tin về nơi chôn cất 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh; đồng thời, bàn giao một số di vật của các liệt sĩ cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội

Kể với cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng, ông Vang cho biết, năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình ông. Khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của trạm phẫu thuộc Binh trạm 27.

Sau khi các chiến sĩ hy sinh, đồng đội đã thu gom những phần thi thể cùng vật dụng cá nhân, gói cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất chung tại một hầm chữ A.

Từ nguồn tin trên, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chuyển thông tin đến Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Hồ Văn Vang bàn giao các di vật cho cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 sau đó đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều di vật, đáng chú ý có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh cùng một số di vật khác.

Để có thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu, công tác tại khu vực Binh trạm 27 hoặc người biết thông tin liên quan phối hợp cung cấp tư liệu. Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều vô cùng quý giá, góp phần giúp các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về với quê hương.