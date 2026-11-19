Nhiều di vật của liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Ngày 19/11, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trong quá trình khai quật tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện hai hài cốt và hai tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị. Cùng ngày, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm một hài cốt tại thôn Trà Dương, xã Trà My.

Theo đó, tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tổ công tác còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK tại vị trí này.

Hai tấm bia khắc tên liệt sĩ được tìm thấy tại xã Quế Phước. Ảnh: Quang Cường Bộ, CHQS Đà Nẵng

Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.

Những dòng chữ trên hai tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.

Tại thôn Trà Dương, xã Trà My, hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Di vật phát hiện cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các giấy tờ, tư liệu liên quan.