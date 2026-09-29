Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Theo đó, trong quá trình rà soát địa bàn, đội tiếp nhận thông tin từ ông Khăm-vả-xì-chăm-pa, 75 tuổi, ở bản Thặm. Trước đây, ông từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và biết khu vực hang đá trên địa bàn có bộ đội Việt Nam hy sinh, được an táng.

Từ lời kể của ông Khăm-vả-xì-chăm-pa, cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực được xác định và đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong những hang đá chật hẹp.

Hài cốt được phát hiện trong một hang đá ở độ cao khoảng 3m - Ảnh: H.C

Hài cốt ban đầu được phát hiện trong một hang đá ở độ cao khoảng 3m. Hang sâu khoảng 3,5m, cửa hang rộng khoảng 0,5m và càng vào bên trong càng hẹp, chỉ đủ 2 người nghiêng mình di chuyển.

Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 chiếc răng, 2 đoạn xương cẳng chân đã vỡ, trong đó một đoạn dài khoảng 8cm, một đoạn dài khoảng 7,5cm. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy và hóa thổ. Bên cạnh những dấu tích còn lại của hài cốt là 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Hài cốt còn lại được tìm thấy tại một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5m so với mặt đất, cửa hang rộng khoảng 0,7m, càng xuống sâu càng chật hẹp. Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 chiếc răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm. Nhiều phần xương khác đã vụn vỡ, số còn lại đã hóa thổ. Những di vật được tìm thấy, gồm: 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin.

Sau khi cất bốc, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo theo quy định. Kết quả cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu Quảng Trị phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.