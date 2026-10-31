Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Ngày 31/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, hoạt động tìm kiếm được triển khai từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 31/10/2026, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu), theo thông tin do nhân chứng cung cấp.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng sử dụng máy đào kết hợp với phương pháp đào thủ công bằng cuốc, xẻng và các trang thiết bị cần thiết, bảo đảm việc tìm kiếm được tiến hành thận trọng, đúng khu vực và quy trình.

Qua quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Trong ngày, lực lượng đã đào tìm thêm 50m², nâng tổng diện tích tìm kiếm trong đợt 3 lên 100m². Qua quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Sau khi phát hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng cất bốc, đưa vào quách theo đúng quy định và bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm tiếp nhận, bảo quản.

Như vậy, tính đến ngày 31/10/2026, trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần thứ 3, xã Đặng Thùy Trâm đã tìm thấy và quy tập được tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ không chỉ là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.