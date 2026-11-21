Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ thông tin từ các nguồn tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã xây dựng kế hoạch khảo sát trên địa bàn phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Quá trình khảo sát, đơn vị xác định có 16 liệt sĩ của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, hy sinh.

Quá trình tìm kiếm, trong hai ngày 20 và 21/11, lực lượng của đơn vị đã phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng với nhiều di vật như thắt lưng, dao găm, nhiều đoạn dây thông tin, dây dù và mảnh tăng nhỏ. Cả hai liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.

Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định; đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, quy tập trở về an nghỉ cùng đồng đội.

Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Sư đoàn 10 đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2026. Đến nay, đơn vị đã tìm thấy 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Kon Tum, phường Đăk Cấm và hai xã Măng Ri, Đăk Pék.