Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào cùng di vật và dụng cụ y tế

Ngày 14/10, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Mương Kalùm Cầu (huyện Kà Lừm, tỉnh Sêkông, Lào).

Thông tin ban đầu về vị trí mộ do người dân địa phương đi làm rừng cung cấp. Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom bi và chôn chung một hố. Vị trí mộ nằm cạnh sông Xêkông.

Đội 192 tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông. Ảnh: Lê Sáu.

Theo Đội 192, hài cốt liệt sĩ thứ nhất còn nhiều mảnh xương, răng. Các di vật được tìm thấy gồm 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống chân giả (1 ống bằng nhựa, 1 ống bằng nhôm), 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa 2 ngăn và 1 muôi canh inox.

Hài cốt liệt sĩ thứ hai, khi cất bốc phát hiện hộp xương sọ cùng nhiều mảnh xương. Hài cốt được bọc trong bộ quân phục nữ. Các di vật đi kèm gồm 1 mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, 1 bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên và nhiều di vật khác.

Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom bi và chôn cùng một hố. Ảnh: Lê Sáu.

Nhiều di vật được tìm thấy. Ảnh: Lê Sáu.

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản, hương khói. Đơn vị đang phối hợp với người dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông góp phần giúp Đội 192 hoàn thành chỉ tiêu được giao, thực hiện thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm", sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.