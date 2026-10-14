Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ nằm trong vỏ bom

2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom được Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế tìm thấy tại Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Ngày 14/10, Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) cho biết, đơn vị vừa cất bốc và quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Mương Kalùm Cầu, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Vị trí phát hiện nằm ngay cạnh bờ sông Xê Kông, xuất phát từ thông tin phản ánh của người dân địa phương trong lúc đi làm rừng.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm ghi nhận cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng cẩn thận trong cùng một hố và đặt bên trong một vỏ bom. Việc tận dụng vỏ bom làm nơi an nghỉ cho thấy hoàn cảnh chiến đấu vô cùng thiếu thốn, khốc liệt, đồng thời thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu sắc của các chiến sĩ nơi chiến trường xưa.

Quá trình cất bốc tỉ mỉ đã giúp lực lượng chức năng thu thập được nhiều phần hài cốt cùng danh mục di vật phong phú. Hài cốt liệt sĩ thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 chiếc răng, 12 đoạn xương ống cùng nhiều mảnh xương vỡ. Các di vật đi kèm gồm: 1 đồng hồ đeo tay, 2 hộp mực dấu, 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa hai ngăn, 1 muôi canh bằng inox và đặc biệt là 2 ống cẳng chân giả (một ống bằng nhựa và một ống bằng nhôm).

Đối với hài cốt liệt sĩ thứ hai, lực lượng quy tập phát hiện hộp xương sọ, xương quai hàm dưới, răng cùng các đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương cánh tay. Hài cốt được bọc trọn vẹn trong một bộ quân phục nữ.

Nhiều di vật được tìm thấy. (Ảnh: Lê Sáu)

Danh mục di vật thu giữ gồm có mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su và một bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn. Qua các di vật này, lực lượng chức năng nhận định liệt sĩ nhiều khả năng là một nữ cán bộ, chiến sĩ y tế quân y.

Hiện toàn bộ 2 hài cốt liệt sĩ đã được Đội 192 di chuyển về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản và hương khói chu đáo. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm thêm các thông tin liên quan.

Kết quả quy tập tại tỉnh Sê Kông đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Đội 192 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) trong việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”3. Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn thể hiện quyết tâm sớm đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.