Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng bia mộ ghi rõ tên tuổi, quê quán ở Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng bia mộ ghi rõ tên, quê quán trong rừng tràm ở Quảng Trị

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ ngày 6 đến 13/11, đơn vị tìm kiếm, quy tập được thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa. Đáng chú ý, trong đó có 2 hài cốt được tìm thấy tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá) cùng bia đá ghi thông tin về danh tính, quê quán và năm hy sinh của liệt sĩ.

Cụ thể, phần mộ thứ nhất bia ghi tên liệt sĩ và năm sinh, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê quán Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An (theo địa danh cũ). Hài cốt còn lại gồm 4 chiếc răng, trong đó có 1 chiếc bị vỡ; một đoạn xương cẳng chân dài khoảng 15cm cùng một số mảnh xương khác đã gãy, vỡ, mục. Di vật kèm theo gồm 8 cúc áo, 28 chiếc đinh đóng quan tài và 1 thắt lưng.

Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng bia mộ ghi rõ tên tuổi, quê quán, ngày hi sinh trong khu vực rừng tràm ở xã Dân Hoá (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Phần mộ thứ hai có bia ghi tên liệt sĩ và năm sinh, nhập ngũ tháng 5/1966, hy sinh ngày 5/12/1969, quê quán Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (theo địa danh cũ). Hài cốt còn lại gồm 2 đoạn xương cánh tay dài khoảng 8cm và 6cm; nhiều phần xương khác đã gãy, vỡ, mục. Phần hài cốt còn lại đã phân hủy, nằm trong tấm tăng. Di vật kèm theo gồm 1 tấm tăng, 6 cúc áo và 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Ngoài ra, lúc 8h30 phút ngày 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực di tích Cổng Trời (bản Cha Lo, xã Dân Hóa). Hài cốt còn lại gồm 2 chiếc răng còn cứng, 3 chiếc răng bị vỡ và 1 mảnh nhỏ xương hàm. Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm 9 chiếc đinh đóng quan tài, 8 cúc áo, 1 chiếc lược nhôm và 1 tấm tăng.

Lực lượng chức năng đang quy tập hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực di tích Cổng Trời (xã Dân Hoá). (Ảnh: Hoàng Cuối)

Được biết, trước đó, ông Đinh Thắng (SN 1959, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) cung cấp, khoảng năm 1989-1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Theo ông Đinh Thắng, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152 (Bộ Tư lệnh 500). Từ thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, hiện cả 3 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan được đưa về nhà quàn để bảo quản và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Cổng Trời và các địa điểm liên quan.