Ngày 20/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích (xã Quế Phước), lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hài cốt và 2 tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị cùng nhiều di vật.

Hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Được biết, hài cốt thứ 2 còn các đoạn xương ống chân, ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia”. Thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”.

Bên cạnh đó, các di vật được phát hiện, gồm: một số mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.