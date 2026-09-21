Tìm thấy 2 bé gái ở Lâm Đồng rời nhà đi tìm 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 21/9/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đam Rông 2 đã tìm thấy 2 bé gái rời nhà đi tìm việc làm theo lời mời chào của người lạ trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 10h15' ngày 8/9/2026, Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P. (SN 1988, trú tại xã Đam Rông 2) về việc con gái là em S. (SN 2012) rời nhà, gia đình không biết đang ở đâu. Người thân nghi ngờ em có thể bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác.

Xác định vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, Công an xã Đam Rông 2 khẩn trương xác minh, rà soát các mối quan hệ của em S. và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Công an phối hợp cùng gia đình tiếp nhận và đưa các em trở về nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Công an xác định em S. cùng bạn là em L. (SN 2012, cùng trú xã Đam Rông 2) đang ở khu vực chuẩn bị lên xe khách rời địa phương. Công an nhanh chóng phối hợp với các nhà xe tiếp cận, bảo đảm an toàn và ngăn hai em tiếp tục hành trình khi chưa làm rõ sự việc.

Sau đó, hai em được đưa về trụ sở Công an để chăm sóc, động viên và liên hệ gia đình đến đón. Qua kiểm tra, sức khỏe của cả hai đều ổn định.

Công an xã Đam Rông 2 đã tuyên truyền, hướng dẫn hai em và gia đình nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn nhưng không rõ địa chỉ, người tuyển dụng và điều kiện làm việc.

Công an khuyến cáo phụ huynh thường xuyên quan tâm, trò chuyện, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ của con em trên mạng xã hội. Khi phát hiện trẻ mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.