Tìm thấy 2 bé gái 14 tuổi chuẩn bị lên xe khách đi tìm 'việc nhẹ, lương cao' theo lời dụ dỗ trên mạng

Ngày 22/9, Theo tin từ Cục An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đam Rông 2 đã tìm thấy 2 bé gái rời nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao” theo lời mời chào của người lạ trên mạng xã hội.

2 bé gái được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Trước đó, ngày 8/9, Công an xã Đam Rông 2 tiếp nhận trình báo của anh P. (SN 1988, trú tại xã Đam Rông 2) về việc con gái là S. (SN 2012) rời khỏi nhà, không rõ tung tích.

Người thân của S. nghi ngờ em bị người lạ sử dụng mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác nên trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Đam Rông 2 xác định S. cùng bạn là L. (SN 2012, trú tại xã Đam Rông 2) đang chuẩn bị lên một xe khách để rời khỏi địa phương.

Ngay trong ngày, Công an phối hợp với chủ nhà xe tiếp cận, đưa 2 em về trụ sở và bàn giao cho gia đình chăm sóc.