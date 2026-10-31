Tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ gần suối Nhung cùng di vật có khắc tên

Trong số 15 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 2 bộ kèm theo di vật. Đáng chú ý, một bộ hài cốt có di vật là chiếc nắp ăng-gô khắc chữ. Trên cùng là dòng ngày 22 hoặc 23/2/1968; dòng giữa khắc chữ “Hiến” hoặc “Hiệp”; dòng dưới cùng ghi ngày 23/4/1968.

Di vật có khắc chữ và ngày tháng.

Bộ hài cốt còn lại được phát hiện cùng nhiều di vật gồm: xẻng bộ binh, một đôi giày, đoạn dây dù và túi ni lông đựng tài liệu. Những di vật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính các Anh hùng liệt sĩ.

Đội K76 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ các cựu chiến binh, trong giai đoạn 1967-1968, Trung đoàn Pháo binh 28 có 138 liệt sĩ hy sinh tại khu vực gần suối Nhung và Viện 80B. Từ ngày 24/9 đến nay, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trong nước. Trong đó, khu vực sân bay Lộc Ninh có 39 hài cốt; xã Tân Lợi có 15 hài cốt; xã Tân Tiến có 4 hài cốt; xã Lộc Quang có 2 hài cốt và xã Lộc Thạnh có 1 hài cốt.

Di vật được tìm thấy cùng các hài cốt liệt sĩ.

Để sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, Đội K76 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại địa bàn Suối Nhung - Thạch Màng (xã Tân Lợi) trong giai đoạn 1967-1968 và thân nhân các gia đình có liệt sĩ hy sinh tại khu vực này cung cấp thông tin liên quan.

Đặc biệt, những thông tin về phần mộ, lai lịch liệt sĩ và các kỷ vật được tìm thấy sẽ là cơ sở quan trọng để Đội K76 phối hợp đối chiếu, xác minh, làm rõ danh tính các Anh hùng liệt sĩ.