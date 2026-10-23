Tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại 3 xã, phường ở Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 1 đến 23/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 7 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại phường Quảng Trị, 6 hài cốt được tìm thấy tại xã Ái Tử và 1 hài cốt còn lại được tìm thấy tại xã Vĩnh Linh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đang quy tập các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. (Ảnh: Xuân Diện)

Các hài cốt được phát hiện còn nhiều xương, răng, bị gãy vỡ thành nhiều mảnh. Hiện các hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cùng nhiều di vật của bộ đội trong quá trình tìm kiếm, quy tập như võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, lọ thuốc...

Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành cổ Quảng Trị.

Cán bộ, nhân viên các đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Hiện nay Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nói trên.

Một số di vật được tìm thấy cùng các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Diện)

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh cũng rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý.

Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh Quảng Trị thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.